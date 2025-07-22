Живущий в России брат Сырского отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

Проживающий в России Олег Сырский, 52-летний брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, отреагировал на финансовую помощь брата, предназначенную для лечения родителей, и сообщил о потере работы из-за родственных связей. Об этом он заявил в беседе с ИА «Регнум».

«Мне плевать на его деньги. Нашу семью называют врагами из-за него. Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — заявил Олег Сырский.

По его словам, он работал охранником на предприятии, производящем автозапчасти для российского автопрома. Чтобы оплатить лечение отца, ему приходилось брать дополнительные смены, но после увольнения он остался без средств даже на квартиру.

Александр Сырский отправил родителей на лечение в Москву и перевел на эти цели около миллиона рублей. По данным SHOT, это произошло после того, как Сырский узнал, что его 86-летнему отцу стало хуже. Перевод средств подтвердил брат украинского генерала Олег Сырский, но отказался сообщить, был он сделан до или после начала СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме связали денежный перевод главкома ВСУ в Россию с братством русских и украинцев.