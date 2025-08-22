На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал об атаке БПЛА на Волгоградскую область

Бочаров: в Волгоградской области отражается атака беспилотников
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Он отметил, что обломки дронов упали на юге Волгограда — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона. Там возникли локальные возгорания сухой растительности, сейчас на местах работают пожарные расчеты.

По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет, добавил губернатор.

Ночью 22 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы противовоздушной работы (ПВО) сбивают украинские беспилотники на юге города.

Позднее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко рассказал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда и Саратова.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
