Четыре белгородца получили ранения во время атак дронов ВСУ

Гладков: четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Четыре человека ранены в результате атак беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что трое мирных жителей пострадали во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Новый Оскол. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча, а у двух женщин — минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в местную больницу, где им оказали необходимую помощь.

На месте атаки вражеских беспилотников в Новом Осколе оказались повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также легковой автомобиль.

Гладков добавил, что еще одна женщина получила ранения во время удара дрона по многоквартирному дому в Грайвороне. Ей также оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. По словам губернатора, в пяти домах выбиты окна в 21 квартире, повреждены кровли и фасады.

20 августа два человека получили ранения во время подрыва автомобиля на участке автодороги Колотиловка — Репяховка в Белгородской области. Пострадавших доставили в больницу: у мужчины обнаружили баротравму, у женщины — ушиб поясничной области. После детонации машина загорелась.

Ранее атаке подвергся храм в Белгородской области.