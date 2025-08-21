На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре белгородца получили ранения во время атак дронов ВСУ

Гладков: четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Четыре человека ранены в результате атак беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что трое мирных жителей пострадали во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Новый Оскол. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча, а у двух женщин — минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в местную больницу, где им оказали необходимую помощь.

На месте атаки вражеских беспилотников в Новом Осколе оказались повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также легковой автомобиль.

Гладков добавил, что еще одна женщина получила ранения во время удара дрона по многоквартирному дому в Грайвороне. Ей также оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. По словам губернатора, в пяти домах выбиты окна в 21 квартире, повреждены кровли и фасады.

20 августа два человека получили ранения во время подрыва автомобиля на участке автодороги Колотиловка — Репяховка в Белгородской области. Пострадавших доставили в больницу: у мужчины обнаружили баротравму, у женщины — ушиб поясничной области. После детонации машина загорелась.

Ранее атаке подвергся храм в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами