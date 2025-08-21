На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В офисе Зеленского попросили ракеты, способные долетать до Тюмени и Мурманска

Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по европейской части России
Efrem Lukatsky/AP

Гарантии безопасности Украине должны включать размещение на территории страны ракет, дальность которых позволит наносить удары по европейской части России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.

Он отметил, что необходимо усиливать оборону Украины за счет военного производства, укрепления украинской армии, в том числе с помощью иностранных войск, а также защиты страны в воздухе.

«Четвертый элемент, по моему мнению, самый важный. Речь идет об установке на территории Украины ракет, способных достигать европейской части России», — сказал Подоляк.

По его словам, Украина нуждается в ракетах не только малой, но и средней и средней-большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии двух тысяч километров и долетать, например, из Харьковской области до Тюмени или Мурманска.

В этом же интервью Подоляк сообщил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий, которые находятся под контролем РФ, фактически утраченными. При этом советник сообщил, что в будущем Украина намерена «вернуть» потерянные территории дипломатическим или экономическим путем.

Ранее в Раде придумали способ не отдавать России часть Донбасса.

Новости Украины
