В Раде придумали способ не отдавать России часть Донбасса

Депутат Скороход: в Раду внесли законопроект об изменении границ двух областей
Andrii Nesterenko/Reuters

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предусматривает изменение границ Харьковской и Днепропетровской областей, а также включение в их состав оставшихся под контролем ВСУ частей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила украинский депутат Анна Скороход в своем Telegram-канале.

По ее мнению, это единственный способ сохранить указанные территории в составе Украины.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru») войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей», — написала она.

Скороход добавила, что законом не запрещено вносить подобные изменения в административно-правовое поле.

До этого военный политолог Андрей Кошкин предположил, какие территории может потерять Украина после встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Эксперт считает, что Трамп мог обсуждать с Зеленским вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также отказ Киева от Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав РФ в результате референдумов в 2022 году. Также политолог напомнил, что Россия требует от мировой общественности признания российского статуса Крыма.

Ранее в Белом доме повесили карту Украины с утраченными территориями.

Все новости на тему:
Новости Украины
