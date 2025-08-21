Детский сад и школа в Курской области пострадали во время атаки ВСУ

Хинштейн: дроны ВСУ повредили четыре дома, детсад и школу в Курской области

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области были повреждены четыре многоквартирных дома, здания школы и детского сада. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду «Забава»», — написал он.

Хинштейн добавил, что в результате атаки никто не пострадал, он пообещал помочь с ремонтом всех повреждений. В данный момент специалисты осматривают территорию после обстрела.

Недавно обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница. Пострадавшую, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу.

До этого сообщалось, что ситуация в Белгородской области, особенно, в приграничных районах становится напряженной из-за увеличившихся атака украинских БПЛА. Региональные власти делают все, чтобы защитить жителей области.

Ранее в Белгороде при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница.