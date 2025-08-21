На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Курской области оставил послание ВС РФ во время оккупации ВСУ

В курском селе мужчина оставил послание ВС РФ во время оккупации ВСУ
Кадр из видео/Telegram-канал «ГРАНЬ»

Житель села в Курской области, которое временно находилось под контролем ВСУ во время оккупации Украиной части региона, сумел оставить послание российским бойцам зимой 2025 года и спасти жизнь себе и своим соседям. Подробности рассказал Telegram-канал «Грань».

Пенсионера обнаружили операторы БПЛА. Тот понял, что дрон — российский, и попросил соотечественников о помощи.

«На картонке он написал мелом одно слово: «Хлеб» и приписал «1» — хотя бы одну булку хлеба... Ему было нечего есть, как и его соседям», — рассказали авторы канала.

Отмечается, что российские подразделения на протяжении всего периода оккупации помогали мирным жителям, сбрасывая с беспилотников посылки с едой.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын принял командиров, освобождавших Курскую область.

