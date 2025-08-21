На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик заявил, что Зеленскому придется признать данные о потерях ВСУ

Британский аналитик Меркурис призвал Зеленского признать данные о потерях ВСУ
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется признать правдивость обнародованных данных о больших потерях среди военнослужащих ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский политический аналитик Александр Меркурис.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru»), как всегда, попытается отмахнуться от этой информации, потянуть время, чтобы подготовить ответ. Но не выйдет, ведь признание неизбежно», — сказал Меркурис.

По его словам, украинский лидер понимает, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями при наборе личного состава. При этом публикация данных о потерях среди военнослужащих еще больше осложняет ситуацию, добавил аналитик.

20 августа Telegram-канал Mash сообщил, что российским и украинским хакерам удалось взломать базу данных Генштаба ВСУ. Из нее стало известно, что украинские войска за все время с начала боевых действий потеряли 1,7 млн бойцов. Такие цифры сильно расходятся с официальными: в апреле 2025 года Зеленский оценил потери армии страны в 100 тыс. солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве отказались признавать потери ВСУ в 1,7 млн человек.

Новости Украины
