Киев не признает сообщения о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), составивших 1,7 миллиона человек. Информацию об этом прокомментировали в Telegram-канале центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) республики.

«Информация о 1,7 миллионах погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ в войне против России — фейк», — говорится в публикации.

В заявлении подчеркивается, что Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек, по состоянию на январь 2025 года численность украинской армии составляла 880 тысяч военных.

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба Вооруженных сил Украины сообщил, что Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО. Согласно цифровой картотеке украинских войск, за три года СВО украинская армия потеряла 1 721 000 человек. 118,5 тысячи — в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023-м, 595 тысяч — в прошлом году. Рекордные потери, по данным генштаба, зафиксированы в текущем году — 621 тысяча военных.

Позднее российские хакеры из KillNet подтвердили взлом базы данных генштаба Вооруженных сил Украины. Также представители хакерской группировки рассказали о том, что взлом базы данных генштаба ВСУ был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.