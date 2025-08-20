«Ростех» назвал танки универсальной военной техникой

Российские танки превратились в эффективное орудие как для поражения целей, так и для разведки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. <...> Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией», — объяснили в корпорации.

В «Ростехе» также отметили, что известны случаи, когда находящиеся на закрытых позициях танки попадали в цели на расстоянии до 12 км.

До этого один из российских бойцов рассказал, что солдаты ВС РФ нередко организовывают круговую оборону танков с помощью сеток и лесок. Таким образом военной технике удается продолжительное время защищаться от вражеских беспилотников. Военный добавил, что танк стоит до конца — эвакуация не производится вплоть до момента его выхода из строя.

