На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» назвал танки универсальной военной техникой

«Ростех»: танки стали эффективным элементом разведывательно-огневого контура
true
true
true
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Российские танки превратились в эффективное орудие как для поражения целей, так и для разведки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. <...> Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией», — объяснили в корпорации.

В «Ростехе» также отметили, что известны случаи, когда находящиеся на закрытых позициях танки попадали в цели на расстоянии до 12 км.

До этого один из российских бойцов рассказал, что солдаты ВС РФ нередко организовывают круговую оборону танков с помощью сеток и лесок. Таким образом военной технике удается продолжительное время защищаться от вражеских беспилотников. Военный добавил, что танк стоит до конца — эвакуация не производится вплоть до момента его выхода из строя.

Ранее сообщалось, что на прорыв обороны ВСУ в ДНР отправили танк-монстр «из фильма ужасов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами