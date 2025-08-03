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Российский боец рассказал о защите танков от дронов ВСУ

ТАСС: бойцы ВС РФ организуют круговую оборону для защиты танков от дронов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Танкисты Вооруженных сил (ВС) России организовывают круговую оборону танка с помощью сеток и лесок. Об этом рассказал ТАСС боец с позывным «Столичный».

Он сообщил, что каждую атаку украинских дронов они стараются отразить. По словам танкиста, в случае обнаружения вражеского беспилотника экипаж занимает оборону танка с двух сторон и пытается сбить БПЛА. Кроме того, боевую машину маскируют под заваленными деревьями.

«Натягиваем сетки, паутинки, лески, маскируемся деревьями, высаживаем порой заново лес, <…> пилим деревья, прибиваем их гвоздями к другим и занимаем круговую оборону», — поделился подробностями военнослужащий.

«Столичный» подчеркнул, что танк стоит до конца — эвакуация не производится вплоть до момента его выхода из строя.

До этого сообщалось о геройском поступке российского танкиста, который два часа в одиночку защищал вышедший из строя танк от украинских FPV-дронов. Военный использовал антидроновое ружье для отражения атак вражеских беспилотников и уничтожил три БПЛА. Благодаря самоотверженным действиям танкиста боевую машину успешно эвакуировали в тыл на ремонт.

Ранее в ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильма ужасов».

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