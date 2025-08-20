Опубликовано видео с задержанными в Брянской области участниками ДРГ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала кадры задержания членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На кадрах, снятых в лесистой местности, можно увидеть, как задержанные диверсанты по очереди называют свое ФИО и место службы — 3-й полк Сил специальных операций (ССО). Помимо этого, на видео ФСБ показан изъятый арсенал и специальное оборудование. Также обнародованы кадры допроса украинских диверсантов, на которых один из них заявляет, что ДРГ выполняла задание спецслужбы Украины, а обучали их инструкторы из Великобритании, Канады и других западных стран. Кроме того, командир группы признался, что в сентябре 2024 года ДРГ участвовала в подрыве железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области. Члены ДРГ также признали свою вину.

ФСБ ранее сообщила, что российские силовики ликвидировали украинскую ДРГ в Брянской области в 40 км от госграницы.

Ранее сообщалось, что в числе диверсантов, задержанных в Брянской области, оказался командир.