ФСБ: в числе диверсантов, задержанных в Брянской области, оказался командир

Среди диверсантов, задержанных в Брянской области, оказался командир диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России, пишет ТАСС.

«Я командир диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины, капитан Жук Александр, 2002 года рождения, позывной Жук», — сказал он во время дачи показаний на видео, опубликованном ведомством.

Кроме того, командир рассказал, что его группа подорвала железнодорожный переезд под Белгородом осенью прошлого года.

Также задержаны Давыдюк Роман Викторович (позывной Давид), 01.02.1980 г. р., младший сержант, связист, Годько Александр Юрьевич (позывной Казак), 09.02.1995 г. р., старший солдат, медик.

О разгроме диверсионной группы Службы спецопераций Украины стало известно 20 августа. Трое участников были ликвидированы. Диверсантов обучали сотрудники западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии — они планировали совершить теракты на российских транспортных объектах.

Ранее было опубликовано видео с задержанными в Брянской области участниками ДРГ.