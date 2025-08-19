Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ в Брянской области

В Брянской области обнаружили и ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в 40 км от госграницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российские военные обнаружили следы диверсантов в Комаричском районе Брянской области. По данным журналистов, троих членов ДРГ ликвидировали, и еще трое, в том числе командир, сдались в плен. Как пишет Mash, они планировали подорвать крупный железнодорожный узел и сфотографировать результат.

По словам капитана, они с командой пересекли границу с Россией около семи дней назад, пройдя около 40 километров. У членов ДРГ нашли почти 10 килограммов взрывчатки, семь гранат Ф-1, устройства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские пистолеты ПСС и МСП.

В конце июля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку захватить участок трассы в Луганской народной республике, но была отброшена российскими подразделениями с потерями.

Ранее казачьи бригады показали работу в зоне спецоперации.