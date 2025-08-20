Mash: ВС РФ третий день держат оборону в зоне прорыва под Красноармейском

Около 150 штурмовиков подразделений Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) третий день подряд держат оборону в районе прорыва близ города Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Выбивать наших отправили наиболее боеспособные части ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ред.). В общей сложности — около двух тысяч боевиков», — говорится в сообщении.

По данным канала, российские штурмовики в настоящее время ожидают подкрепления с юга, где расположены 9-я, 39-я и 110-я отдельные механизированные бригады, задачей которых станет отбитие накатов ВСУ и укрепление коридора.

До этого РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил России с позывным «Проказник» сообщало, что российские военнослужащие на Красноармейском направлении вышли из окружения ВСУ по открытому полю. По его словам, украинские солдаты зашли за спины российских военных, когда они готовились к штурму.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте.