РИА Новости: российские бойцы в ДНР вышли из окружения ВСУ по открытому полю

Российские военнослужащие на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) вышли из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по открытому полю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Проказник».

Мужчина служит в 60-м отдельном мотострелковом батальоне 51-армии Южного военного округа.

По его словам, украинские солдаты зашли за спины военных Вооруженных сил РФ, когда они готовились к штурму. ВСУ начали обстреливать позиции российских бойцов, в том числе с помощью миномета.

«Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант — пойти по полю», — вспомнил «Проказник».

Он добавил, что военные ВС РФ единогласно приняли решение выбираться из окружения по открытому полю. Как сказал мужчина, решившись на такой шаг, российские солдаты застали врасплох бойцов ВСУ.

19 августа российский военнослужащий с позывным «Знахарь» рассказал, как его сослуживец сбил украинский беспилотник, бросив в него свой автомат. Это произошло во время боев за село Разино в ДНР.

Ранее в ДНР сообщили об улучшении позиций российских войск на поле боя.