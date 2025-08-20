Над регионами РФ и Черным морем уничтожили 23 украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 19 августа уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, дроны ликвидировали в период c 21:00 мск 19 августа и до 00:00 мск 20 августа. Восемь БПЛА уничтожили над Курской областью, семь – над Брянской областью, пять – над Белгородской областью, два – над Республикой Крым и один – над акваторией Черного моря.

Накануне беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по заправке в городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР). В результате два человека получили ранения.

В ночь на 19 августа в Волгограде упали обломки сбитого украинского дрона. Из-за этого в одном из корпусов больницы №16 произошел пожар — огонь охватил кровлю здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.