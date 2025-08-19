На Украине участились случаи конфликтов между бойцами «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российских силовых структурах.

Он отметил, что это подразделение распиарено в украинских и западных СМИ и активно используется для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов из РДК. По словам представителя силовых структур, коллаборационисты участвовали в боях на Сватовском участке фронта, в сражениях за Волчанск в Харьковской области, а также в террористических вылазках в Белгородскую область.

«Сейчас между РДК* и ВСУ назрел конфликт, который нельзя скрыть, так как все чаще отдельные подробности и эпизоды становятся достоянием общественности», — сказал он.

До этого Апелляционный военный суд утвердил пожизненные приговоры руководителю «Русского добровольческого корпуса» Денису Капустину и другим участникам вторжения в Брянскую область, включая актера Кирилла Канахина.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, из кого состоит «Русский добровольческий корпус».