СМИ сообщили об обострении конфликта между РДК и ВСУ

РИА Новости: на Украине участились конфликты между бойцами РДК и военными ВСУ
Oleg Petrasiuk/AP

На Украине участились случаи конфликтов между бойцами «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российских силовых структурах.

Он отметил, что это подразделение распиарено в украинских и западных СМИ и активно используется для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов из РДК. По словам представителя силовых структур, коллаборационисты участвовали в боях на Сватовском участке фронта, в сражениях за Волчанск в Харьковской области, а также в террористических вылазках в Белгородскую область.

«Сейчас между РДК* и ВСУ назрел конфликт, который нельзя скрыть, так как все чаще отдельные подробности и эпизоды становятся достоянием общественности», — сказал он.

До этого Апелляционный военный суд утвердил пожизненные приговоры руководителю «Русского добровольческого корпуса» Денису Капустину и другим участникам вторжения в Брянскую область, включая актера Кирилла Канахина.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, из кого состоит «Русский добровольческий корпус».

