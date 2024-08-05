Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ рассказал, из кого состоит «Русский добровольческий корпус»

Пленный боец ВСУ Спицкий: в состав РДК в основном входят украиноязычные боевики

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Так называемый «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) в основном состоит из украиноязычных боевиков. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Спицкий, передает ТАСС.

По информации агентства, мужчина служил в 53-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. Он сдался в плен Вооруженным силам РФ в ходе боевых действий в районе донецкого города Торецка, который находится на Горловском направлении.

Военнослужащий отметил, что впервые увидел членов РДК во время учений в городе Сумы. Это произошло в 2024 году.

«Там был «Русский добровольческий корпус». Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке», — отметил Спицкий.

Кроме того, он рассказал о присутствии на тренировках инструкторов из США. При этом большая часть из них были женщинами, подчеркнул пленный.

29 июля бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что де-факто «Русского добровольческого корпуса» не существует. Как он сказал, в этой организации не наберется даже 50 членов.

Ранее США обвинили в подготовке членов «Русского добровольческого корпуса» и «Белорусского добровольческого корпуса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами