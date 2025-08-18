Высокий темп продвижения российской армии на донецком участке фронта позволяет говорить о том, что вскоре этот фронт для ВСУ в регионе рухнет, отметил в беседе с ТАСС военный эксперт Ян Гагин.

«Сейчас мы взяли очень хороший темп, очень важными направлениями являются Покровск и Константиновка. За Покровском практически ничего нет, и, когда мы возьмем Покровск, то этот участок фронта просто провалится», — сказал он.

По его словам, успешное продвижение ВС РФ на фронте может гарантировать серьезное отношение к России на мировой арене.

В августе Вооруженные силы России установили рекорд по темпам продвижения в рамках СВО. 12 августа российские войска взяли под контроль 110 квадратных километров территории. Это, по мнению западных аналитиков, стало причиной скорого проведения саммита на Аляске, где встретились для переговоров по украинскому вопросу президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

18 августа в 20.15 мск Трамп встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Предполагается, что встреча будет посвящена мирным переговорам с Россией и гарантиям безопасности для Украины.

Ранее Зеленский призвал Трампа принудить Россию к миру.