Зеленский призвал Трампа принудить Россию к миру

Зеленский: Трамп обладает возможностями принудить Россию к миру через силу
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпосланником США Китом Келлогом призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа принудить Россию к миру. Об этом написал в своем Telegram-канале

«Россию можно принудить к миру только через силу, и президент [Дональд] Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!» — заявил Зеленский.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры Трампа и Зеленского. Это будет их первая личная встреча после скандала в Овальном кабинете во время совместной пресс-конференции в феврале.

По данным Washington Post, на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский не планирует надевать галстук на встречу с Трампом.

Переговоры о мире на Украине
