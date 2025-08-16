В зоне СВО операторы FPV-дронов протаранили тяжелую украинскую «Бабу-Ягу»

Под Ореховым в Запорожской области операторы FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» взяли на таран семь тяжелых украинских беспилотников типа «Баба-Яга». Об этом РИА Новости сообщил оператор FPV-дрона с позывным «Джоконда».

По его словам, вражеский БПЛА был замечен российским дроном-наблюдателем. Он контролировал маршрут полета «Бабы-Яги», которая следовала на юг.

«Мы в это время вылетаем с легким боеприпасом. Там достаточно даже 200 грамм, чтобы посекло ее пропеллеры. Главное успеть поймать и затаранить... За последнее время штук семь взяли на таран», — сказал источник.

Беспилотники становятся все более значимыми участниками военных действий. В 2024 году выросло использование дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Украина заблаговременно начала подготовку к «войне дронов» и в начале конфликта имела преимущество.

Однако РФ тоже не стояла на месте. По данным CNN, количество атак российских БЛА увеличилось примерно с 400 в мае 2024 года до более чем 2,4 тыс. в ноябре. И российское преимущество продолжает нарастать. В каких направлениях развивается беспилотная авиация в России рассказала «Газета.Ru».

Ранее Россия потеряла новейший ударный беспилотник в зоне СВО.