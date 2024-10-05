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Россия потеряла новейший ударный беспилотник в зоне СВО

Военкор Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший БПЛА С-70 «Охотник»

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Пресс-служба ОАК

Российские войска потеряли в зоне СВО новейший ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

По его словам, беспилотник был потерян под Константиновкой. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат был сбит ракетой «воздух-воздух», пущенной с российского истребителя Су-57, с борта которого и вели «Охотник». Военный корреспондент предположил, что произошло нарушение канала связи и С-70 стал неуправляемым.

Он подчеркнул, что украинцы вряд ли извлекут что-то полезное из этого дрона, так как обычно он оборудуется механизмом самоликвидации.

5 октября сообщалось, что в России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом — дрон способен самостоятельно отыскать врага.

2 октября стало известно, что беспилотник «Скат 350М» разработки концерна «Калашников» улучшили для меньшей уязвимости перед средствами РЭБ.

Ранее Владимир Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА.

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