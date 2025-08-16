На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранные партнеры проявляют интерес к российскому истребителю Су-57

Чемезов сообщил о наличии иностранных заказов на истребители Су-57
Нина Падалко/РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 демонстрирует преимущества перед зарубежными аналогами благодаря опыту реальных боевых действий. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в эфире Первого канала.

По словам руководителя корпорации, уникальность Су-57 подтверждается его участием в специальной военной операции.

«Именно наш самолет проходит проверку в реальных условиях, а не на полигонах. Это формирует его конкурентные преимущества. Интерес к Су-57 очень большой. Он во многом превосходит аналоги, включая американские разработки», — пояснил Чемезов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Данная машина предназначена для уничтожения всех видов наземных, воздушных и надводных целей. Истребитель имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, а также оснащен внутрифюзеляжным вооружением и новейшим комплексом бортового оборудования.

6 августа Interia писала, что Вооруженные силы РФ начали активнее использовать истребители Су-57 для ударов по объектам украинских войск.

Ранее авиаэксперт объяснил, как российский Су-57 стал кошмаром для ВСУ.

