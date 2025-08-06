Ударная мощь и авионика сделали российский истребитель пятого поколения Су-57 кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом газете «Взгляд» заявил авиаэксперт Роман Гусаров.

«Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины — американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», — сказал Гусаров.

Он добавил, что Су-57 представляет собой универсальное воздушное судно. Эксперт отметил, что раньше ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. Однако, по его словам, Су-57 может выполнять любую задачу, в том числе одинаково успешно применять как планирующие бомбы, так и гиперзвуковые ракеты.

Также авиаэксперт подчеркнул, что российский истребитель отличается от конкурентов бортовым интеллектом. Гусаров пояснил, что в самолет планируется внедрить ИИ, благодаря чему его можно будет использовать с группой сопровождения беспилотников «Охотник».

Утром 6 августа портал Interia сообщил, что Вооруженные силы РФ начали активнее использовать истребители Су-57 для ударов по объектам украинских войск. По его информации, на самолеты устанавливают новейшее оружие. В связи с этим бойцам ВСУ очень сложно защититься от ударов, наносимых с их помощью.

Ранее в США оценили боевой потенциал российского истребителя Су-57.