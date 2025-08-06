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СМИ сообщили, что ВС РФ начали активнее использовать Су-57 на поле боя

Interia: российские войска стали активнее бить по объектам ВСУ с помощью Су-57
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Tingshu Wang/Reuters

Вооруженные силы РФ начали активнее использовать истребители Су-57 для ударов по объектам украинских войск. Об этом пишет Interia.

«Украинские солдаты жалуются, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57», — отметили журналисты.

По информации издания, на Су-57 устанавливают новейшее оружие. В связи с этим бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень сложно защититься от ударов, наносимых с их помощью.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Данная машина предназначена для уничтожения всех видов наземных, воздушных и надводных целей. Истребитель имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, а также оснащен внутрифюзеляжным вооружением и новейшим комплексом бортового оборудования.

4 августа журнал Military Watch Magazine со ссылкой на заявление первого заместителя главнокомандующего и начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Александра Максимцева сообщил, что истребитель Су-57 получил модифицированную ракету «Циркон».

Ранее на Украине разбился истребитель Mirage 2000 французского производства.

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