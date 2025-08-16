Российская армия готовится активизировать наступательные действия для формирования выгодных политических условий перед международными переговорами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Фиксируем передвижение и приготовление российских войск», — уточнил Зеленский.

Отдельно он отметил успехи украинских сил под Добропольем и на Покровском направлении, где ВСУ второй день якобы сохраняют тактическую инициативу.

14 августа глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что наступление ВС РФ в Донбассе показало, что армия России в военном отношении сильнее, чем об этом публично заявляют на Западе, хотя в частном порядке в Германии признавали это и раньше.

По его словам, офицеры армий стран НАТО ранее понимали реальное положение дел. Так, немецкие военные предупреждали о невозможности военной победы над Россией, утверждает политик.

