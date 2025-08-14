Наступление ВС РФ в Донбассе показало, что армия России в военном отношении сильнее, чем об этом публично заявляют на Западе, хотя в частном порядке в Германии признавали это и раньше. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Они видят, что Россия сильнее, чем публично считалось. И в немецких, и в прочих европейских СМИ все время говорили о том, что Россия опустошена, обессилена, сталкивается с большими трудностями в украинском конфликте. Теперь же новые военные инициативы показали реальную силу России», — заявил Нимайер.

По его словам, офицеры армий стран НАТО ранее понимали реальное положение дел. Так, немецкие военные предупреждали о невозможности военной победы над Россией, утверждает политик.

12 августа газета New York Times заявила, что российские войска прорвали оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении в ДНР и вклинились в боевые порядки противника более чем на 10 км.

Также сообщалось, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.

Ранее Зеленский анонсировал наступление России с трех направлений.