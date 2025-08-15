На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Запада

Посол Мирошник: Украины хватит на 3-6 месяцев конфликта без поддержки Запада
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украина сможет продолжать боевые действия от трех до шести месяцев без финансовой помощи от стран Запада. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Киев будет продолжать активные военные действия, пока снабжается вооружением, информацией, разведданными и финансами. Пока у них есть ресурсы, война будет продолжаться. Все в значительной степени зависит от позиции Запада. Если финансирование будет продолжаться, будет продолжаться и война. Прекратят финансирование - Киева хватит, грубо говоря, на три-шесть месяцев», — заявил Мирошник.

Он указал, что Запад активно помогает Украине вооружениями, и у Киева достаточно людских ресурсов для продолжения боевых действий на текущем уровне. Посол заявил об отсутствии иллюзий того, что «завтра фронт обваливается».

Мирошник также заметил, что нет никаких признаков изменения позиций Европы. Там заявляют о намерении сорвать диалог России и США, поскольку продолжение конфликта на Украине крайне важно для внутренней повестки ЕС, сказал он.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны так называемой «коалиции желающих» должны быть готовы к развертыванию войск на территории Украины. Глава государства также в очередной раз заявил, что вопрос мира не может решаться без Украины, и Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по урегулированию.

Ранее в Германии оценили наступление ВС РФ в Донбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами