В России назвали сроки полного перехода ДНР под контроль ВС РФ

Военный эксперт Литовкин: ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР через полтора месяца
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в ближайшие недели могут взять под контроль такие города, как Краматорск и Славянск, заявил «Газете.Ru» военный обозреватель Виктор Литовкин.

«По моему мнению, нашим войскам хватит примерно полтора месяца, чтобы полностью освободить территорию Донецкой народной республики. Во-первых, потому что темпы наступления достаточно высоки. Во-вторых, обстановка на поле боя складывается в нашу пользу. В-третьих, военный дух у украинских вооруженных сил очень низок, так как им не хватает личного состава и поддержки со стороны Соединенных Штатов», — сказал военный эксперт.

Он не исключил, что ДНР может перейти под контроль ВС РФ и раньше, если президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся о передаче территорий в ходе встречи на Аляске в пятницу, 15 августа.

«Однако я не стал бы очень уж рассчитывать на какие-то договоренности на Аляске, потому что украинское руководство не даст просто так приказа об отступлении для ВСУ. Скорее всего, территории все равно придется освобождать военным путем», — заключил Литовкин.

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке на своей странице в соцсети Х написал, что судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории ДНР может решиться «в ближайшие часы». По его мнению, дальнейшее продвижение войск РФ приведет к тому, что Славянск и Краматорск будут отрезаны от Большого Днепра.

Ранее политолог объяснил, какие территории в зоне СВО могут подлежать обмену.

