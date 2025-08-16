СМИ сообщили о планах Британии направить военных на Украину после перемирия

Великобритания собирается направить своих военных на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

По ее данным, в случае остановки боевых действий на Украину могут отправить сотни британских военных инструкторов и инженеров, которые будут помогать укреплять ВСУ.

Также издание отмечает, что премьер-министр Британии Кир Стармер одобрил использование истребителей королевских Военно-воздушных сил (ВВС) для патрулирования совместно с союзниками неба над Украиной в рамках контроля соблюдения теоретического перемирия.

На этой неделе газета The Times сообщила, что Британия решила отказаться от развертывания 30 тысяч миротворцев на Украине. По информации издания, вместо этого Стармер предлагает союзникам по «коалиции желающих» заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря.

Ранее в Европе резко раскритиковали идею разместить миротворцев на Украине.