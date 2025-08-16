На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о планах Британии направить военных на Украину после перемирия

Telegraph: Британия намерена направить военных на Украину после перемирия
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Великобритания собирается направить своих военных на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

По ее данным, в случае остановки боевых действий на Украину могут отправить сотни британских военных инструкторов и инженеров, которые будут помогать укреплять ВСУ.

Также издание отмечает, что премьер-министр Британии Кир Стармер одобрил использование истребителей королевских Военно-воздушных сил (ВВС) для патрулирования совместно с союзниками неба над Украиной в рамках контроля соблюдения теоретического перемирия.

На этой неделе газета The Times сообщила, что Британия решила отказаться от развертывания 30 тысяч миротворцев на Украине. По информации издания, вместо этого Стармер предлагает союзникам по «коалиции желающих» заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря.

Ранее в Европе резко раскритиковали идею разместить миротворцев на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами