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В Европе резко раскритиковали идею разместить военных на Украине

Евродепутат Блага назвал абсурдом размещение западных миротворцев на Украине
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РИА Новости

Дискуссии о потенциальном размещении миротворческих сил стран Западной Европы на Украине являются абсурдом, поскольку такие силы должны быть беспристрастными, а Запад давно стал заинтересованной частью продолжающегося конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

«Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт», — подчеркнул он.

По словам Благи, западноевропейские страны не могут быть беспристрастными в вопросе украинского конфликта, поскольку напрямую его спонсировали.

Беспристрастными могут быть военные силы из Бразилии и Парагвая, но не из стран Европы, отметил евродепутат.

По информации СМИ, Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стармер и премьер Австралии обсудили создание «Коалиции желающих» по Украине.

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