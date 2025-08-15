На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Есть успехи»: Зеленский рассказал о действиях ВСУ на Покровском направлении

Зеленский: ВСУ успешно противодействуют войскам ВС РФ на Покровском направлении
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно противодействуют российским войскам, которые пытаются закрепиться на Покровском (Красноармейском) направлении. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Фронт, в частности покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и усиливаем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи», — написал он.

По его словам, подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад действуют «очень результативно» в районе Доброполья.

13 августа в силовых структурах России сообщали, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения. Собеседник ТАСС обратил внимание на заявления украинских националистов о катастрофической ситуации для ВСУ под Покровском (Красноармейском) и Константиновкой в ДНР.

12 августа газета WSJ заявила о переходе ВСУ «на советскую модель командования». По данным издания, «жесткий, централизованный подход к ведению боевых действий» и «глупые приказы» руководства вызывают недовольство украинских военнослужащих и приводят к провалам на поле боя. Как ситуация обстоит на самом деле и в чем причина кризиса доверия между «верхами» и «низами» украинской армии — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Зеленский ответил отказом на идею передать России всю территорию Донбасса.

