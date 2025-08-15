На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд заочно приговорил украинского разведчика к 26 годам

Завербовавший россиянина для терактов украинец Пашкевич заочно получил 26 лет
Anelo/Shutterstock

Сотрудник военной разведки Николай Пашкевич заочно приговорен к 26 годам заключения за вербовку исполнителя теракта на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В сообщении говорится, что осужденный является сотрудником 2-го департамента главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

По информации следствия, в 2019 году Пашкевич завербовал россиянина Сергея Белавина и поручил ему совершить теракт на железной дороге в Брянской области.

2-й Западный окружной военный суд заочно назначил Пашкевичу наказание в виде 26 лет лишения свободы. В СК уточнили, что суд ранее приговорил исполнителя теракта к 22 годам колонии строгого режима. Мужчина полностью признал свою вину.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Ранее глава СК назвал мощность взрывчатки, использованной при подрыве моста под Брянском.

