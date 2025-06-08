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Бастрыкин назвал мощность использованной при подрыве моста под Брянском взрывчатки

Мощность обрушившей мост под Брянском взрывчатки — 15 килограммов в тротиле
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Телеграм-канал «Следком»

Мощность использованной при подрыве моста под Брянском взрывчатки составила 15 килограммов в тротиле. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Отрывок беседы корреспондент опубликовал в Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что использованное в террористическом акте взрывное устройство было изготовлено украинскими спецслужбами. Это установили сотрудники Следкома РФ. По словам Бастрыкина, блок дистанционного управления взрывного устройства сработал от вибрации, созданной при движении пассажирского поезда, после этого произошел подрыв.

До этого председатель СК РФ заявил, что террористы намеренно подорвали мост, когда ехал пассажирский поезд.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт». В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

Ранее Путин пожелал здоровья пострадавшим при терактах в Курской и Брянской областях.

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