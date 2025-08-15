На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России уничтожили взвод «Азова» под Константиновкой

ВС РФ уничтожили взвод «Азова» и пункт управления БПЛА в Клебан-Быке
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России уничтожили взвод «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Константиновкой, в районе поселка Клебан-Бык. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами БПЛА и артиллерии Южной группировки войск в ДНР уничтожены пункт управления БПЛА и взвод бригады «Азов»», — говорится в сообщении.

Клебан-Бык расположен чуть севернее Щербиновки, о взятии которой в Минобороны РФ сообщили в четверг.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что российские военные уничтожили украинский спецназ в Сумской области с применением беспилотника «Герань-2». В результате обстрела ликвидирован один и пострадали свыше 20 украинских военнослужащих. Командование ВСУ в свою очередь неоднократно обвиняли в занижении потерь.

Также сообщалось, что три группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать российскую границу в направлении Курской области.

Ранее российские войска ударили по одному из тренировочных лагерей пехоты ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами