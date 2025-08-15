ВС РФ уничтожили взвод «Азова» и пункт управления БПЛА в Клебан-Быке

ВС России уничтожили взвод «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Константиновкой, в районе поселка Клебан-Бык. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами БПЛА и артиллерии Южной группировки войск в ДНР уничтожены пункт управления БПЛА и взвод бригады «Азов»», — говорится в сообщении.

Клебан-Бык расположен чуть севернее Щербиновки, о взятии которой в Минобороны РФ сообщили в четверг.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что российские военные уничтожили украинский спецназ в Сумской области с применением беспилотника «Герань-2». В результате обстрела ликвидирован один и пострадали свыше 20 украинских военнослужащих. Командование ВСУ в свою очередь неоднократно обвиняли в занижении потерь.

Также сообщалось, что три группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать российскую границу в направлении Курской области.

Ранее российские войска ударили по одному из тренировочных лагерей пехоты ВСУ.