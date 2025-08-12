«Северный ветер»: штурмовики ВСУ пытались проникнуть в Теткино в Курской области

Три группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать российскую границу в направлении Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации говорится, что украинских солдат заметили на Теткинском и Глушковском участках фронта.

«Противник предпринял одну попытку атаки тремя штурмовыми группами из района Рыжевки в направлении Теткино. В результате стрелкового боя атака отражена», — подчеркивается в тексте.

Из него следует, что бойцы Вооруженных сил РФ не допустили потери позиций.

Также в материале отмечается, что командование ВСУ продолжает наращивать силы противовоздушной обороны в Сумской области. Российские военнослужащие, в свою очередь, уничтожают технику украинских войск, находящуюся в опасной близости от линии боевого соприкосновения.

12 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что формирования ВСУ готовят плацдарм для возможного наступления на Курскую область. По информации журналистов, у границы скопились около 1,5 тыс. военнослужащих. Речь идет не только об украинских солдатах, но и о наемниках из различных стран.

Ранее в МИД РФ предупредили о возможных провокациях ВСУ в преддверии встречи Путина и Трампа.