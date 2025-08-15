На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший американский разведчик заявил о невозможности сбить «Орешник»

Аналитик Риттер: способность «Орешника» поразить цели в Европе меняет картину
Андрей Бортко/РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Орешник» может поразить любую цель в Европе, что полностью меняет картину мира. Об этом заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире шоу Рика Санчеса, фрагмент которого доступен в Telegram-канале RT.

«Это совершенно новая ракета средней дальности, она способна поражать цели на расстоянии 5 тысяч километров, то есть где угодно в Европе. <...> Сбить ее (ракету — «Газета.Ru») невозможно», — сказал аналитик.

Риттер добавил, что у США и НАТО не подобного вооружения.

7 августа сообщалось, что СБУ, ГУР минобороны Украины и польские спецслужбы планируют обсудить, как помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об его установке Москва и Минск договорились в декабре 2024-го. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос, скорее всего, будет решен до конца этого года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД сообщили о секретном оружии России.

