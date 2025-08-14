Военный эксперт рассказал об украинской ракете, способной долететь до Москвы

Украинская ракета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» обладает теоретической возможностью долететь до Москвы. Об этом в интервью News.ru сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, создание ОТРК является «больной амбицией» президента Украины Владимира Зеленского. Дандыкин отметил, что ракетный комплекс напоминает российский «Искандер».

«Заявленная дальность — до 700 км. Вы понимаете, что если ее (ракету. — прим. ред.) запустить из Черниговской или Сумской области, то она долетела бы до Москвы и даже дальше? Это очень серьезно», — отметил эксперт.

Он добавил, что украинские снаряды «Сапсана» способны долететь до Нижнего Новгорода и Брянска.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что Москва сорвала планы Киева по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Силовое ведомство совместно с министерством обороны РФ провели операцию, в результате которой было нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании комплексов «Сапсан».

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».