На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сегодня очень шумно»: белгородец рассказал об атаках ВСУ на город

Житель Белгорода рассказал об атаке украинских беспилотников на город
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород – был перекрыт центр города. Очевидец Савелий подтвердил «Газете.Ru», что центр действительно перекрыт – в городе шумно еще с вечера 13 августа.

«Там полиция была, ГАИ, Росгвардия — перекрыли же для подъезда специальной техники пожарной, и чтобы медицина катастроф могла нормально подъехать, оказать помощь и увезти пострадавших. Чтобы люди им не мешали для подъезда. Сегодня реально очень шумно. [ПВО] прям с самого утра начало пахать — это началось еще вчера, тоже было очень шумно», — сказал он.

Савелий рассказал, что живет в центре города – над «его головой» пролетали украинские дроны. Местный житель добавил – белгородцы давно знают, как вести себя при атаке.

«На балкон выходил и увидел беспилотники прям над домом. Люди в городе, по сути, привыкли, — все сразу прячутся в укрытие, если где-то рядом взрывается. Люди начинают либо очень быстро уезжать из опасной области, либо покидают машину и бегут к ближайшему укрытию. Все зависит от обстоятельств», — сказал он.

Министерство обороны РФ сообщило о сбитых украинских беспилотниках над российскими регионами в ночь на 14 августа – два были сбиты на Белгородской областью. Еще 15 дронов были сбиты позже.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали здание регионального правительства и жилые дома.

Ранее Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами