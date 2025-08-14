«Сегодня очень шумно»: белгородец рассказал об атаках ВСУ на город

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород – был перекрыт центр города. Очевидец Савелий подтвердил «Газете.Ru», что центр действительно перекрыт – в городе шумно еще с вечера 13 августа.

«Там полиция была, ГАИ, Росгвардия — перекрыли же для подъезда специальной техники пожарной, и чтобы медицина катастроф могла нормально подъехать, оказать помощь и увезти пострадавших. Чтобы люди им не мешали для подъезда. Сегодня реально очень шумно. [ПВО] прям с самого утра начало пахать — это началось еще вчера, тоже было очень шумно», — сказал он.

Савелий рассказал, что живет в центре города – над «его головой» пролетали украинские дроны. Местный житель добавил – белгородцы давно знают, как вести себя при атаке.

«На балкон выходил и увидел беспилотники прям над домом. Люди в городе, по сути, привыкли, — все сразу прячутся в укрытие, если где-то рядом взрывается. Люди начинают либо очень быстро уезжать из опасной области, либо покидают машину и бегут к ближайшему укрытию. Все зависит от обстоятельств», — сказал он.

Министерство обороны РФ сообщило о сбитых украинских беспилотниках над российскими регионами в ночь на 14 августа – два были сбиты на Белгородской областью. Еще 15 дронов были сбиты позже.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали здание регионального правительства и жилые дома.

