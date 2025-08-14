На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец обратился к отдыхающим на Патриарших прудах гражданам

Участник СВО Федосеев назвал жизнь военнослужащих ценой радости посетителей кафе
Shutterstock

Жизнь российских военнослужащих — это цена радости и удовольствия посетителей дорогих заведений на Патриарших прудах в Москве. Об этом в интервью каналу «360» заявил участник специальной военной операции (СВО) Ярослав Федосеев.

Военнослужащий отметил, что в России должны быть люди, которые напоминали бы соотечественникам, проводящим время в дорогих заведениях, о жертвах, на которые идут бойцы, чтобы обеспечить мирную жизнь в регионах вдали от линии фронта.

«Вы сейчас в миру живете, у вас все хорошо, идете в ресторан, пьете просекко (...) на веранде ресторана на Патриках (сленговое название Патриарших прудов, элитного столичного района — прим. ред.), но помни, что цена этого удовольствия — тысячи жизней твоих соотечественников», — заявил Федосеев.

Участник специальной военной операции добавил, что как только государство скажет таким гражданам, что родине нужна их помощь, они должны стать полезными своей стране.

Ранее боец в зоне СВО получил гитару с автографом Путина.

СВО: последние новости
