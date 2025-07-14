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Боец в зоне СВО получил гитару с автографом Путина

ТАСС: участнику СВО передали гитару, подписанную для него Путиным
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Александр Казаков/РИА Новости

«Народный фронт» передал участнику специальной военной операции (СВО) гитару, подписанную для него президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, глава государства оставил автограф на музыкальном инструменте на выставке «Все для победы!», которая состоялась неделю назад. Во время мероприятия к российскому лидеру обратилась девушка-волонтер и рассказала о директоре школы из Волгограда, который принимает участие в боевых действиях на Запорожском направлении.

Девушка отметила, что военнослужащий любит играть на гитаре, и попросила Путина подписать музыкальный инструмент. Президент исполнил просьбу, предварительно уточнив имя бойца.

«Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин», — написал на гитаре глава государства.

Сам участник СВО при вручении музыкального инструмента признался, что ему трудно поверить в происходящее. Как он сказал, любой солдат воспримет внимание со стороны президента как знак высокой чести.

Также военный добавил, что в будущем хотел бы передать подаренную ему гитару в музей.

Ранее Путину подарили картину, сделанную на фрагменте ракеты.

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