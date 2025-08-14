На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ пытались атаковать Россию авиабомбами и сотнями беспилотников

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 268 беспилотников ВСУ самолетного типа
Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 268 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что украинцы пытались атаковать российские объекты управляемыми авиационными бомбами. В результате удалось уничтожить четыре бомбы. Других подробностей атаки не приводится.

До этого «Газета.Ru» публиковала инструкцию для россиян на случай объявления угрозы атаки БПЛА. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, Push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки беспилотников необходимо найти надежное укрытие, следовать указаниям чрезвычайных служб и местных властей. Стоит заранее подготовить чрезвычайный набор и убедиться, что под рукой всегда есть запас воды, пищи, первая помощь, а также фонарик и запасные батарейки к нему. Это особенно важно во время атак в ночное время.

В моменты непосредственного пролета беспилотника запрещается использовать мобильную связь. Строго воспрещается трогать БПЛА и подходить к нему близко. Кроме того, нельзя делать фото и снимать дрон на видео.

Ранее жительница Ростова рассказала об атаке БПЛА в центре города.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
