Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике.

По информации ведомства, поражение было нанесено формированиям четырех механизированных бригад, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде территориальной обороны и двум бригадам национальной гвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Весёлое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, а также Филия и Новопавловка в Днепропетровской области.

Минобороны уточнило, что потери украинской армии составили более 385 военнослужащих, а также были уничтожены боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак», пикап и артиллерийское орудие.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что трасса Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск. Он уточнил, что эта дорога обстреливается сразу с нескольких направлений.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР.