ФСБ: на Украине поражены заводы дальнобойных ракет, создаваемые при помощи Европы

Украина планировала удары ракетными комплексами «Сапсан» вглубь территории России с разрешения НАТО. Об этом говорится в материалах ФСБ, передает РИА Новости.

Утверждается, что производство украинских ракет «Сапсан» было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей.

«Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы <...> осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия «Сапсан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уничтожена техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет. В ФСБ добавили, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины понес колоссальный ущерб от операции ВС РФ.

В июне британская газета The Times сообщила, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». По данным издания, ракета способна поражать цели на расстоянии 310 миль (498,9 км), при этом расстояние от российско-украинской границы до Москвы составляет 300 миль (482,8 км).

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».