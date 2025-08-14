На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о совете родителей украинского солдата сдаться в российский плен

ТАСС: солдату ВСУ родители посоветовали сдаться в российский плен
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащий украинской армии Алексей Левченко сдался в российский плен по совету родителей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Родители Левченко посоветовали ему, если не получится дезертировать из армии на территории Украины, перейти линию фронта и сдаться в плен российским войскам, после чего связаться с живущими в РФ родственниками.

Солдат уточнил, он ушел с позиции украинских войск в Сумской области в поисках воды, которую должны были сбросить с беспилотника. Он оставил оружие, затем бронежилет и спустя три-четыре дня вышел к российским бойцам.

Левченко родился и проживал в Лисичанске. После начала специальной военной операции перевез семью и родителей в Полтаву. В декабре 2024 года его мобилизовали.

11 августа солдаты Вооруженных сил Украины заявили, что переходят на сторону ВС РФ ради защиты Украины.

9 августа солдат ВСУ Виктор Кушнир, который сдался в плен в Сумской области, выразил поддержку ударам российских войск по украинским военкоматам.

Ранее стало известно о большом числе попавших в плен наемников ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами