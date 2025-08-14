СМИ сообщили о совете родителей украинского солдата сдаться в российский плен

Военнослужащий украинской армии Алексей Левченко сдался в российский плен по совету родителей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Родители Левченко посоветовали ему, если не получится дезертировать из армии на территории Украины, перейти линию фронта и сдаться в плен российским войскам, после чего связаться с живущими в РФ родственниками.

Солдат уточнил, он ушел с позиции украинских войск в Сумской области в поисках воды, которую должны были сбросить с беспилотника. Он оставил оружие, затем бронежилет и спустя три-четыре дня вышел к российским бойцам.

Левченко родился и проживал в Лисичанске. После начала специальной военной операции перевез семью и родителей в Полтаву. В декабре 2024 года его мобилизовали.

11 августа солдаты Вооруженных сил Украины заявили, что переходят на сторону ВС РФ ради защиты Украины.

9 августа солдат ВСУ Виктор Кушнир, который сдался в плен в Сумской области, выразил поддержку ударам российских войск по украинским военкоматам.

Ранее стало известно о большом числе попавших в плен наемников ВСУ.