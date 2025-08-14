США одобрили продажу Нигерии крупной партии боеприпасов

Государственный департамент США одобрил продажу Нигерии боеприпасов, высокоточных авиационных бомб и ракет на сумму $346 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США (DSCA).

Нигерия планирует получить 1002 авиационные бомбы, 1517 аэродинамических профиле и столько же систем наведения для управляемых авиационных бомб. Кроме того, будут поставлены 1002 унифицированных программируемых взрывателя и 5 тысяч комплектов систем лазерного наведения.

В документе отмечается, что предлагаемая продажа повысит способность властей Нигерии противостоять терроризму.

