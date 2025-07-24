США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн

Пентагон одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн

США утвердили контракт на поставку оборудования и сервисного обслуживания систем ПВО для Украины на сумму $180 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) при Пентагоне.

В пакет войдут запчасти, модернизация техники, обучение персонала и логистическая поддержка. Поставки осуществляются в рамках реализации ранее заключенных договоров.

«Соглашение укрепляет безопасность страны-партнера и соответствует интересам США», — говорится в заявлении DSCA.

В ведомстве подчеркнули, что поставки не повлияют на военный баланс в регионе и оперативные возможности американской армии.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Президент США не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

В ответ на это глава минобороны ФРГ Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Позже Трамп заявил, что Европа должна была начать оплачивать США полную стоимость поставляемого на Украину оружия еще три года назад.

Ранее в Кремле заявили, что Украина «клянчит» вооружения у западных стран.