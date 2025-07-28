США готовы поставить ФРГ пусковые установки Typhon на фоне слухов об ударе по Москве

Американская оборонная компания Lockheed Martin готова обеспечить поставку пусковых установок Typhon в Германию, если Вашингтон и Берлин смогут прийти к соглашению по этому вопросу. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Defense News.

«Компания Lockheed Martin пообещала ускорить производство ударных ракетных установок Typhon для Германии, если Берлин и Вашингтон смогут заключить соглашение о купле-продаже», — говорится в сообщении.

Линия «горячего производства» Lockheed в Мурстауне, штат Нью-Джерси, может производить пусковые установки к предполагаемому сроку развертывания в Берлине через год, отмечается в материале издания.

В Германии предполагаемая покупка также должна будет пройти рассмотрение в парламенте после летних каникул, что может вызвать споры, учитывая предполагаемое предназначение оружия, пишет Defense News.

До этого журнал Military Watch Magazine писал, что Германия намерена получить американские крылатые ракеты Tomahawk и установки Typhon с целью, предположительно, ударов вглубь России, в том числе и по Москве.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявлял, что милитаризованная Германия может «размяться» на Польше до «войны с Россией».

Ранее политолог назвал страны, желающие заполучить Калининград.