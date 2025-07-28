На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США готовы поставить ФРГ пусковые установки Typhon на фоне слухов об ударе по Москве

DN: Lockheed Martin готов ускорить поставку ФРГ пусковых установок Typhon
true
true
true
close
US Army (Public Domain)

Американская оборонная компания Lockheed Martin готова обеспечить поставку пусковых установок Typhon в Германию, если Вашингтон и Берлин смогут прийти к соглашению по этому вопросу. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Defense News.

«Компания Lockheed Martin пообещала ускорить производство ударных ракетных установок Typhon для Германии, если Берлин и Вашингтон смогут заключить соглашение о купле-продаже», — говорится в сообщении.

Линия «горячего производства» Lockheed в Мурстауне, штат Нью-Джерси, может производить пусковые установки к предполагаемому сроку развертывания в Берлине через год, отмечается в материале издания.

В Германии предполагаемая покупка также должна будет пройти рассмотрение в парламенте после летних каникул, что может вызвать споры, учитывая предполагаемое предназначение оружия, пишет Defense News.

До этого журнал Military Watch Magazine писал, что Германия намерена получить американские крылатые ракеты Tomahawk и установки Typhon с целью, предположительно, ударов вглубь России, в том числе и по Москве.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявлял, что милитаризованная Германия может «размяться» на Польше до «войны с Россией».

Ранее политолог назвал страны, желающие заполучить Калининград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами