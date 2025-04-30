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Польша закупит у США ракеты на $1,33 млрд

Госдеп США одобрил продажу Польше ракет AIM-120D на $1,33 млрд
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Oliver Brandt/imagebroker.com/Global Look Press

Государственный департамент США одобрил продажу Польше партии из 400 ракет «воздух--воздух» средней дальности AIM-120D на сумму $1,33 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, в эту сделку также войдут транспортные контейнеры для AIM-120D, комплекты систем наведения, программное обеспечение, запчасти и иное оборудование.

7 апреля Объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило о перемещении военных и техники из логистического хаба в Жешуве на другие польские базы.

В ноябре 2024 года Польша закупила у Соединенных Штатов более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за $175 млн. С момента одобрения сделки конгрессом США до покупки прошло восемь месяцев.

Ранее Польша попросила США разместить ядерное оружие в республике.

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