Польша закупит у США ракеты на $1,33 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Польше партии из 400 ракет «воздух--воздух» средней дальности AIM-120D на сумму $1,33 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, в эту сделку также войдут транспортные контейнеры для AIM-120D, комплекты систем наведения, программное обеспечение, запчасти и иное оборудование.

7 апреля Объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило о перемещении военных и техники из логистического хаба в Жешуве на другие польские базы.

В ноябре 2024 года Польша закупила у Соединенных Штатов более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за $175 млн. С момента одобрения сделки конгрессом США до покупки прошло восемь месяцев.

Ранее Польша попросила США разместить ядерное оружие в республике.